Sur place, ils vont retrouver diverses sommes d’argent importantes, dont 84 600 euros, cachées dans l’arrière-boutique. Lors de ses auditions, l’indépendant a expliqué qu’il s’agissait d’économies. Ses parents l’aideraient financièrement ainsi que son ex-compagne.

Selon les dires du prévenu, il voulait assurer sa pension. “Je n’apprécie pas les banques et il faut dire que l’argent restait bien caché”. Plusieurs analyses du patrimoine vont être effectuées pour arriver à une conclusion claire : avec son revenu et les différentes aides obtenues, il n’était simplement pas possible que Nino possède de telles économies. On parlait d’une somme de 222 000 euros.

On rappellera cependant que le prévenu n’est pas un inconnu de la justice. Le 28 juin 2020, vers 20 heures, une dispute éclatait entre un automobiliste et un piéton qui voulait traverser la rue du Village. Ce dernier s’était réfugié chez le cordonnier, lequel était sorti de sa boutique en tenant une arme. Un coup de feu était parti et un jeune homme avait été blessé au niveau de la jambe.

Une peine de 30 mois de prison, assortie d’un sursis probatoire de trois ans, avait été prononcée par la sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, contre Nino, qui était poursuivi pour une tentative de meurtre, menaces avec ordre ou sous conditions d’un attentat contre une personne, port d’arme sans autorisation et détention de munitions.