Un couple de Boussu dépouille l’argent d’une dame âgée de 83 ans

Tout débute par une rencontre peu commune à la sortie d’un cimetière. Georgette (prénom d’emprunt) âgée de 83 ans a fait la connaissance de Sabine et de son mari Robert (prénoms d’emprunt).

Au cours de leur première discussion, la vieille dame leur a notamment confié qu’elle vivait seule, sans enfant et n’avait personne pour lui tenir compagnie. Ses révélations n’ont pas été sans conséquences puisque le couple s’est épris de compassion pour Georgette.

Au fur et à mesure du temps, Sabine a commencé à faire ses courses, la conduire à ses rendez-vous et passer du temps avec elle pendant que Robert, ancien banquier l’aidait à gérer ses comptes. “Elle confondait les euros et les francs”, a précisé Sabine à la barre du tribunal correctionnel de Mons. “J’ai bien rendu des services à la victime mais je n’ai jamais eu accès à son compte bancaire. Lorsqu’on effectuait des courses ou des retraits, elle était toujours à mes côtés quand j’insérais sa carte (elle a tenu le contraire à la fin de l'audience).Georgette me confiait oralement son code car elle ne voyait pas l’écran. A chaque reprise, elle me disait la somme a retiré et reprenait elle-même l’argent que la victime camouflait dans son soutien-gorge”.

Au cours de l’enquête, les policiers ont constaté d’importants versements dont des sommes allant de 12 000 à 20 000 euros sur le compte bancaire du couple alors qu’au même moment, la victime effectuait de nombreux retraits. Lors de l’instruction d’audience, Sabine et Robert ont indiqué que Georgette leur octroyait des dons en retour de leurs services. Le couple s’est quelque peu mêlé les pinceaux dans leurs témoignages en précisant recevoir des petits billets avant de dévoiler des sommes plus conséquentes. “Nous avons reçu 50 000 euros sur trois ans”, a révélé le couple. “Vous étiez bien payés pour rendre des services”, s’est exclamée la juge qui présidait l’audience.

Aujourd’hui, Georgette reste affectée par cette histoire. “Une relation de confiance s’était pourtant installée”, a déclaré le conseil de la vieille dame. “Qui d’autre aurait pu détourner la somme totale de 68 000 euros sachant que ma cliente vivait seule et n’avait pas d’autre contact que le couple de prévenus”.

La partie civile s’est également interrogée sur les soi-disant dons octroyés. “Comment ma cliente aurait pu effectuer ses retraits seule en ne sachant pas utiliser sa carte. Cela n’a aucun sens”.

Le représentant du ministère public a confié avoir des difficultés à voir clair dans ce dossier. “Les prévenus ont toujours développé des versions différentes lors de leurs auditions. Alors que l’homme a utilisé le mot dringuelle à 13 reprises, la femme du couple n’avait pas d’explications. Aujourd’hui à la barre, on parle de petits billets avant de parler de milliers d’euros." Une peine de deux ans de prison a été requise.

L’avocat de la défense a quant à lui pointer du doigt un complot familial et a sollicité l’acquittement de ses clients. Ce que le représentant du ministère public et la partie civile ont clairement rejeté. Jugement le 13 janvier.