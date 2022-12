Boussu : un “réveillon pour tous” organisé par les enfants du conseil communal

À la veille de la fin de cette campagne de récolte, le bilan est plus que positif. “Comme chaque année, ça s’est extrêmement bien passé”, confirme Sandra Narcisi (PS), échevine de la jeunesse. “On peut compter sur 25 petits conseillers plus motivés que jamais. Ils n’ont pas peur d’aller vers les autres, ce qui a permis de regrouper de nombreux cadeaux. ” Ceux-ci seront distribués aux participants du réveillon pour tous, prévu le 28 décembre prochain aux Caves du Châtelain, à Boussu.

“Il s’agit du réveillon solidaire mais on a quelque peu modifié le concept. On voulait enlever cette notion de solidarité afin que tout le monde puisse venir. On sait d’expérience que lorsqu’il y a une notion de solidarité, de gratuité, certaines personnes ne viennent pas par honte. On a donc ouvert l’événement à tout le monde. Tous les citoyens sont les bienvenus, ce qui permettra d’avoir un mélange de toutes les classes sociales. Il y aura des personnes en difficulté, des personnes plus aisées,… Le tout sans aucune distinction.”

Car pour profiter du repas, il en faudra débourser que dix euros. “Il vaut évidemment plus mais on voulait que ce soit abordable pour tous. Et on peut compter sur un subside de la Région wallonne pour se le permettre. Quant à la salle, elle nous est mise gratuitement à disposition. C’est une chance car elle est vraiment magnifique !” Les enfants du conseil communal seront là encore mobilisés. “Ils se chargeront de la décoration, assureront l’accueil, le service, la distribution des cadeaux. Ce sera une belle soirée !”

L’an dernier, le réveillon n’avait pas pu être organisé, crise sanitaire oblige. Pour autant, la solidarité avait été conservée grâce à l’investissement des services et des enfants, qui avaient récolté des cadeaux et des vivres afin de distribuer des repas en porte-à-porte.