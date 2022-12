Dour : la majorité vole en éclat, les échevins MR écartés du collège communal de Carlo Di Antonio

Des tensions entre élus

Pour justifier ce remaniement, les élus de Dour Demain évoquent “une rupture de confiance, notamment avec Pierre Carton” et estiment que “le comportement de certains élus, dont le chef de file du MR, met en difficulté la majorité et pourrait restreindre son action.” La motion de méfiance fait encore état d’un “manque d’initiative du chef de file du MR pour régler les problèmes liés à certains de ses apparentés.” Toujours selon les élus majoritaires, il devient impossible de réunir le collège communal dans la sérénité "compte tenu des relations tendues et des événements récents opposant notamment les échevins MR entre eux ou vis-à-vis du personnel communal.”

Considérant l’importance “de placer les intérêts de l’entité de Dour et de ses habitants au-dessus des intérêts personnels ou des partis politiques” et qu’une fois les décisions prises, au-delà de débats sains et constructifs, l’ensemble des membres du collège se doivent de “les respecter et consacrer leur énergie à les mettre en œuvre loyalement”, les élus de Dour Demain formulent une volonté de changement de majorité. “Le nouveau collège communal disposera d’une majorité plus large, construite autour des groupes Dour Demain et Votre Dour, qui forment ensemble une majorité alternative au conseil communal”, lit-on encore dans la motion de méfiance.

La motion de méfiance et le pacte de majorité doivent désormais être soumis au vote d’un conseil communal, qui doit être convoqué dans les plus brefs délais. À l’heure d’écrire ces lignes, nous ne sommes parvenus à joindre ni Pierre Carton, ni Patrick Poli. Joris Durigneux n’a quant à lui pas souhaité s’exprimer sur ses nouvelles fonctions. Une conférence de presse doit en effet se tenir ce mardi matin. Les uns et les autres pourront alors prendre la parole et s’exprimer sur ce nouveau pacte de majorité.

Le MR dénonce “des manœuvres politico-politiciennes”

De son côté, le MR de Mons-Borinage dénonce “les manœuvres politico-politiciennes de Carlo Di Antonio.” Le dépôt de cette motion de méfiance passe en effet mal dans les rangs libéraux, leurs membres dourois étant écartés de la majorité. “Les raisons invoquées pour ces départs n’étaient que prétexte pour faire place à ce remaniement déjà bien préparé”, estime le MR. “Nous regrettons ces manœuvres politico- politiciennes à l’heure où les citoyens ont plus que jamais besoin de leurs élus.”

Et de poursuivre : “Dans un contexte de crise, les Dourois méritent bien plus de sérénité et n’avaient certainement pas besoin de ce remaniement incompréhensible. Le travail déterminé et courageux de nos élus libéraux était reconnu par l’ensemble des citoyens ! Plus que jamais, le MR de Mons-Borinage apporte tout son soutien à ses élus, meurtris par cette annonce injuste et sans fondement. Ces manœuvres ne feront que renforcer notre engagement au sein de l’arrondissement, qui mérite de pouvoir enfin évoluer. ”