Les échevins MR exclus du collège communal dourois : “Ils ont cherché un bouc émissaire”

Si les élus emmenés par Carlo Di Antonio (apparentement les Engagés, ex-CDH) évoquent des tensions au sein du collège et une rupture de confiance, “notamment envers Pierre Carton”, les deux principaux intéressés ont une autre analyse de la situation. “On me fait passer pour le méchant, on met un peu tout sur mon dos”, regrette Pierre Carton. “Je ne peux pas être d’accord avec ce qui a été dit mais je reste conscient que cela ne s’appuie pas sur des faits objectifs. On a plutôt cherché un bouc émissaire.”

Pour l’ex-premier échevin, le cartel éclate pour d’autres raisons. “Je pense que les explications sont plutôt à rechercher du côté du rapport de force. Joris Durigneux emmène avec lui 11 conseillers communaux. La majorité sera plus nombreuse et donc plus stable, là où il est arrivé à plusieurs reprises que le quorum ne soit pas atteint, faute d’un nombre de conseillers de la majorité suffisant pour ouvrir le conseil communal.” Une situation qui pourrait encore être renforcée par le départ d’Emilie Rioda (apparentement les Engagés) en tant que conseillère communale indépendante.

Malgré son éviction du conseil communal, Pierre Carton reste fair-play. “Je refuse que l’on dise ou prétende que j’ai un jour était insultant ou menaçant envers quelqu’un. En revanche, ce jeu politico-politicien est tout à fait légal, d’un point de vue démocratique. On peut le regretter car les préoccupations citoyennes sont ailleurs, plus encore en cette période où bon nombre de ménages ne parviennent plus à se chauffer et n’ont pas les moyens de déposer un cadeau sous le sapin… Mais je ne suis pas dans la rancœur. Je souhaite bon vent à la nouvelle majorité.” L’ex-échevin entend désormais mener “une opposition constructive et vigilante.”

De son côté, Patrick Poli se montre quelque peu moins “compréhensif” quant à la décision de ses anciens colistiers. “C’est une grosse déception, un coup bas que je n’avais pas vu venir”, souligne-t-il. “Lorsque l’on a été informé de cette décision, tout avait déjà été bien préparé en coulisse, dans l’ombre. Je trouve particulièrement triste d’avoir réagi de la sorte. À titre personnel, il me serait impossible d’agir comme cela et d’ensuite regarder la personne en face.”

En charge du sport et de la jeunesse jusqu’ici, Patrick Poli entend cependant rester actif en politique. “Au moins jusqu’à la fin de cette mandature”, ajoute-t-il. “Je ne compte pas quitter le navire, même si on me jette par-dessus bord. Oui, il y a des différends, des discussions, des échanges plus houleux. Mais je n’ai jamais menacé personne. J’ai dit ce que j’avais à dire, sans être insultant ou irrespectueux. On a surtout cherché des excuses pour nous écarter du collège et pour charger Pierre en lui mettant beaucoup de choses sur le dos.”

Une conférence de presse sera organisée ce mardi à l’initiative du futur nouveau collège communal.