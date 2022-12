Meurtre d’Aline Thirion : Les avocats des parties civiles plaident pour la culpabilité de Frédéric Lepoint

Me Radelet note que l’accusé est le seul homme de la région à être victime, à trois reprises, de voleurs qui ne volent rien et qui le ligotent avant de repartir. Il y en a eu un dans les années 80 à Asquillies, puis un autre lors de l’été 2014 à Quévy-le-Grand. “Comme il y a vingt ans, comme il y a six mois, ils ne volent rien. Qu’auriez-vous fait pour que des sadocriminels s’en prennent à vous ?” demande Me Céline Parisse, avocate des enfants.

En octobre, il trompe sa femme avec une jeune maîtresse. Aline est au courant et le couple bat de l’aile. La maîtresse lui met la pression, car elle ne veut pas d’un ménage à trois. La pression s’accentue au fil des jours et des messages échangés entre eux. Le 3 décembre, l’accusé passe sa soirée à discuter virtuellement avec sa maîtresse et ses collègues. Il prétend qu’il rejoint son épouse dans le lit conjugal en soirée, et qu’elle pose sa tête contre son épaule, alors qu’ils faisaient chambre à part.

L’accusé prétend que l’agression dont il fut victime a eu lieu à 3h. Il a ouvert la porte de devant à un malfrat, deux autres sont passés par l’arrière de la maison. Pour Me Radelet, c’est impossible. ” Personne dans le village n’a entendu le moindre chien aboyer, alors que ses trois chiens sont bruyants. Il dit que ses agresseurs lui ont placé un sac sur la tête. Selon le légiste, s’il perd connaissance comme il l’a dit, la seule issue est la mort. Il n’était pas non plus en état d’hypothermie”, plaide l’avocat.

À 4h45, un message échangé avec ses collègues est lu par l’accusé. Une conductrice de bus déclare que, le matin du 4 décembre, à 7h, la lumière était allumée dans la cuisine de l’habitation. Vingt minutes plus tard, la lumière était éteinte. Elle n’a pas vu de voiture devant la maison, ni de mouvement de la maison. Selon l’avocat, l’accusé ne pouvait pas être somnolent à ce moment, il était actif.

L’accusé s’est réveillé, attaché sur une chaise, et a parcouru une distance de cinq mètres, en 17 minutes selon la reconstitution. Il dit avoir contourné des obstacles, les yeux bandés. Pour le jeune pénaliste, c’est impossible. “Il n’a aucun impact corporel alors que le carrelage est en mauvais état”.

Le voisin arrive, découvre l’accusé ligoté, avec un bandana sous les yeux, ” sur lequel on ne retrouve que son ADN”, précise Me Radelet. Il découvre, accompagné d’un autre voisin, Aline sur le lit, avec un sac sur la tête et les membres entravés par des liens. Il y a là un autre voisin et un médecin, “tous sont persuadés qu’ils peuvent la sauver”. Mais Aline décède, entre 9h et 10h30 selon les légistes.

Les liens sont analysés, ils sont typiques du bondage. Selon l’accusé, c’est sa femme qui est demandeuse. L’analyse du matériel multimédia du couple confirme que c’était lui l’adepte de cette pratique sadomasochiste. On retrouve de nombreuses photos et des recherches relatives au bondage et à l’auto-bondage. “Cette femme était pudique”, plaide Me Parisse.

L’ADN de l’accusé est retrouvé majoritairement sur les liens entravant son épouse et dans une blessure relevée sur le bras gauche de la victime.

Les avocats estiment que l’accusé est coupable, bien qu’il n’ait pas le profil d’un tueur. “C’est le contexte, la pression de sa maîtresse, qui l’a conduit à tuer sa femme”, conclut Me Radelet qui estime que le crime était prémédité. “Le scénario est certes ubuesque, mais il a été réfléchi. On n’improvise pas un tel scénario”.

L’avocat général va requérir à son tour la culpabilité de l’accusé, lequel conteste toujours les faits, au grand désespoir de ses deux enfants. “Ils ont essayé de vous croire, mais ils ne sont pas parvenus. Ils attendent vos explications depuis huit ans. Vous vous rendez compte à quel point votre attitude depuis huit ans les blesse ? “, insiste Me Parisse.