Meurtre d'Aline Thirion : Pour l’accusation, c’est un assassinat qui a été commis à Quévy-le-Grand

Pour l’accusation, c’est un crime maquillé en vol qui a été commis. L’accusation est revenue sur le fait que l’accusé a fait des recherches sur une agression commise en novembre 2014 à Colfontaine, dans le but d’asseoir sa thèse. Un vieil homme avait été attaché par des malfrats. “Les voleurs sont venus avec leurs propres liens, des colsons et non des cordes, et ils ont emporté des armes et de l’argent. La victime s’était vantée dans un café de détenir des armes. Ici, Monsieur Lepoint ne présentait aucun signe extérieur de richesse et rien n’a été volé chez lui”. L’accusation ajoute que les faits ont été commis alors que la fille du couple était absente de la maison.

L’avocat général retient également que les liens entravant Aline étaient très serrés, contrairement aux liens placés autour des poignets de l’accusé. Pour l’accusation, cela démontre qu’il s’est attaché lui-même. L’avocat déduit de la version de l’accusé qu’il est resté nu, dans une maison glaciale, en plein hiver, durant plusieurs heures. Or, aucun signe d’hypothermie n’a été constaté par les médecins qui ont pris ses paramètres.

Selon les légistes, Aline Thirion est décédée entre 9h et 10h30. Les secouristes ont déclaré qu’ils n’auraient jamais tenté de réanimer un cadavre. Pour l’accusation, l’accusé a eu le temps de faire une mise en scène et de s’auto-attacher. “S’il y avait eu des voleurs, ils auraient dû fuir par la porte de devant et enjamber l’accusé”.

Les traces ADN sur les cordes, sur le sac à pellets, sous les ongles de l’accusé et sur le corps de la victime confirment, selon les experts, qu’il y a eu un contact direct, récent et intense entre les époux, la nuit des faits.

Convaincu de la culpabilité de l’accusé, l’avocat général retient la circonstance aggravante de préméditation. Frédéric Lepoint avait notamment annoncé, la veille à la conductrice d’un bus, qu’un vol allait être commis dans le village.