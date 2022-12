Budget collaboratif à Saint-Ghislain : les votes sont ouverts

Durant la première phase de dépôt, 12 dossiers de candidature ont été jugés recevables sur base des critères du règlement de l’opération. Les projets ont ensuite fait l’objet d’une étude de faisabilité avant d’être analysés par un jury, composé du coordinateur du budget collaboratif, du coordinateur du Plan de Cohésion Sociale, de techniciens des services administratifs et de citoyens saint-ghislainois. Au terme de cette deuxième phase, la troisième, celle des votes, peut s’ouvrir.

Six projets sont toujours en lice et pourraient faire l’objet d’un financement par la ville. Réhabilitation des hameaux et lieux-dits de Sirault via l’installation de panneaux explicatifs et QR codes, création d’un espace de convivialité à la cité Gilmant à Tertre, aménagement de l’espace Turati à Baudour pour en faire un lieu de vie plus vert, organisation de conférence et de rencontre à Sirault, aménagement du square Sihau entre Sirault et Hautrage ou aménagement de l’aire D’entr’âges à Hautrage, tous les projets en compétition sont présentées sur la plateforme de participation citoyenne Fluicity et sur le site officiel de la Ville.

Le formulaire de vote est disponible en ligne sur Fluicity et sur www.saint-ghislain.be et en version papier au service Accueil de l’Administration communale. Les citoyens ne peuvent compléter qu’un seul formulaire, mais peuvent en revanche soutenir plusieurs projets. S’ils choisissent de voter par papier, le formulaire devra impérativement être accompagné d’une photocopie recto/verso de la carte d’identité.

La phase de vote se clôturera le 15 janvier prochain. Les lauréats de cette première édition du budget collaboratif seront avertis personnellement par l’administration communale et verront leur idée se concrétiser sur le territoire de l’Entité une fois les procédures de marchés publics respectées.