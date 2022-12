Colfontaine : il frappe sa fille et menace sa femme avec une machette

Les violences morales et physiques ont été présentes pendant de nombreuses années dans le quotidien d’Isabelle et de ses filles. Mais la nuit du 15 au 16 juin 2022, les trois victimes ont vécu une scène qu’elles ne sont loin d’oublier. Imbibé d’alcool et sous l’effet des produits stupéfiants, l’homme de la maison est rentré au domicile familial situé à Colfontaine dans un état complètement second.