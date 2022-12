Des panneaux dissuasifs pour lutter contre les dépôts sauvages à Quaregnon

“Régulièrement, le service propreté fait face à des dépôts clandestins sur notre territoire. Depuis le début de cette année, près de 90 constats ont été rédigés à l’encontre de suspects”, indique la commune de Quaregnon. “Les auteurs de dépôts clandestins encourent une sanction administrative de 70 à 350 euros, une redevance sur l’enlèvement et le traitement des déchets d’un montant s’élevant de 80 à 400 euros mais surtout une peine de prison de 8 jours à 3 ans ! ”

Outre les sanctions, les dépôts sauvages entraînent des dommages visuels et olfactifs dont les riverains se passeraient bien. “Se débarrasser de ses ordures sur un lieu public est un comportement intolérable qui nuit à l’image de notre commune, pollue nos rues et nos espaces verts. La propreté publique est un bien commun, la respecter est un gage de respect envers les agents communaux dont nous saluons le travail et le courage quotidien”, poursuit la commune.

Pour dissuader davantage les auteurs de dépôts sauvages, la commune a mis récemment en place des panneaux dissuasifs aux quatre coins de son territoire. “Récemment et avec le soutien de l’asbl Be WaPP, des panneaux de sensibilisation ont été placés à des endroits qui font parfois et malheureusement face à ce genre d’incivilités”, conclut la commune de Quaregnon.

Tous les citoyens sont également invités à participer à la lutte contre les dépôts sauvages, de diverses façons. Il est en effet demandé de respecter les bonnes pratiques pour la sortie des ordures ménagères mais également de déposer vos encombrants dans les recyparcs. Les citoyens se doivent aussi de nettoyer leurs trottoirs. Mesure qui n’est malheureusement que trop rarement respectée.