Dour : les plans de rénovation de la maison Mulpas dévoilés

“La rénovation de la maison Mulpas permettra d’accueillir à nouveau le musée mais également de nouvelles fonctions citoyennes. Il y aura également un lien avec le plan de cohésion sociale et avec une maison de village”, avait déclaré Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. Quelques semaines après ces déclarations, les plans se précisent.

“La petite annexe actuelle sera démolie pour laisser place à une nouvelle salle d’environ 70 m2 construite jusqu’à la limite de la propriété. Ce nouvel espace répond à la volonté des associations d’Élouges de bénéficier d’une grande salle polyvalente”, indique Carlo Di Antonio. “Entre le bâtiment existant et la nouvelle annexe, une entrée commune sera aménagée afin de permettre l’accès aux deux volumes de manière distincte. Une rampe PMR sera réalisée pour rejoindre cette entrée principale. ”

Le bâtiment principal sera également concerné par les travaux. Il sera en effet entièrement rénové. “Les ouvertures des façades avant et arrière seront rétablies telles qu’elles existaient à l’origine. À l’intérieur, les ouvertures entre les salles seront élargies afin de permettre d’utiliser les locaux du bâtiment existant de manière combinée ou distincte et donc d’offrir un maximum de polyvalence à l’ensemble. Au total, l’ancien bâtiment offrira une superficie utile d’environ 120 m2 au rez-de-chaussée”, poursuit Carlo Di Antonio. “La quatrième pièce accueillera les sanitaires et les locaux de service. Cet espace sera accessible depuis le hall d’entrée principal et desservira donc les deux volumes distinctement. ”

Enfin, la toiture du bâtiment existant sera rénovée tandis que l’étage sera rafraîchi afin d’y aménager des espaces de stockage dédiés aux collections du musée Mulpas. La volonté du collège communal est également d’ouvrir le hall d’accueil et la nouvelle salle polyvalente vers le jardin situé à l’arrière et entouré de murs hauts. Afin de garantir l’entretien de cet espace, un passage sera conservé à la droite du bâtiment existant.

Ce projet avoisinant le million d’euros devrait débuter dans le courant de l’année 2023. Une demande de permis et la désignation d’entreprises sont nécessaires au préalable. Cette rénovation sera subsidiée à 80 %.