Nouvelle majorité à Dour : les compétences des différents échevins dévoilées

Le bourgmestre de Dour, Carlo Di Antonio, vient en effet de dévoiler la liste de ses compétences et de celles de ses échevins. Le maïeur sera donc en charge de la police, des finances, des services de secours, de l’environnement, de la transition écologique, de l’état civil, de la population, de la rénovation urbaine ainsi que du tourisme et des sports.

Son nouveau premier échevin, Joris Durigneux, sera en charge des ainés, de l’énergie, de la participation citoyenne, de la propreté publique, des nouveaux habitants ainsi que des associations patriotiques. Ariane Christian, autre nouvelle venue dans la majorité douroise, s’occupera de la jeunesse, de la santé, des familles, de l’égalité des chances et des plaines de jeux.

Vincent Loiseau gardera à sa charge l’enseignement, le logement, l’emploi, les immeubles inoccupés, la culture, la mobilité, la sécurité routière et le développement économique. Sammy Van Hoorde poursuivra ses fonctions d’échevin des travaux, des commerces, des cimetières, de l’aménagement du territoire et urbanisme ainsi que de la nature et du bien-être animal. Christina Greco-Druart aura pour compétence les fêtes, les sociétés de musique, le jumelage, les cultes, le handicap, les noces et les bibliothèques.

Martine Coquelet reste quant à elle présidente du CPAS. Elle est également en charge des affaires sociales, de la petite enfance, du patrimoine, de la régie de quartier et de l’agriculture.