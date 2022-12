Un appel à témoins lancé par la famille de Jonathan, Dourois ayant perdu la vie à moto le jour de Noël

“Nous avons lancé un appel à témoins afin d’en savoir plus sur les circonstances de l’accident. Un monsieur avait contacté l’ambulance le jour du drame. Malheureusement, lorsque nous sommes parvenus à le joindre, il nous a dit qu’il n’avait pas été témoin de l’accident. Des enfants d’une dizaine d’années étaient, eux, apparemment présents ce jour-là. Nous aimerions donc pouvoir rentrer en contact avec eux et toutes les personnes ayant vu ou entendu quelque chose. Ces informations nous permettraient de tourner la page”, confie Sandy, la sœur de Jonathan.

Le jour du drame, aucune autopsie n’a été réalisée ne permettant pas à la famille d’en savoir plus sur ce terrible drame. Elle se tourne donc vers les citoyens pour avancer dans leur quête d’informations. “Les éventuels témoins peuvent me contacter directement par messager via mon compte Facebook Sandy Timeo Pestieaux”, poursuit Sandy.

Il est également possible de partager sa publication sur les réseaux sociaux afin de toucher le plus grand nombre, leur permettant peut-être d’avancer dans leur quête d’informations. “Nous avons absolument besoin d’avoir des réponses car il n’y a pas eu de passage à l’hôpital et, donc, pas d’autopsie”, conclut Sandy.