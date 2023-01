Prix de l’immobilier en Mons-Borinage : la commune de Colfontaine la moins chère, Jurbise la plus chère

Le prix médian belge pour une maison de type fermé ou demi-fermé s’élevait à 260 000 euros. Le prix d’une maison de type ouvert était de 365 000 euros. La Région wallonne est la moins chère avec un prix médian de 180 000 euros pour des maisons de type fermé ou demi-fermé et de 295 000 euros pour des maisons de type ouvert.

7 communes de Mons-Borinage parmi les 20 communes les moins chères de Wallonie

Les communes de Mons-Borinage restent attractives pour les futurs acheteurs. Sept d’entre elles figurent en effet parmi le top 20 des communes wallonnes dont le prix médian est le moins élevé. Colfontaine et Frameries occupent respectivement les deuxième et troisième positions avec des prix médians de 122 500 et 125 000 euros. Hensies se place en cinquième position avec un prix médian de 126 500 euros.

Trois autres communes du Borinage occupent le top 10 des communes les moins chères. On retrouve en effet Boussu (6e), Dour (7e) et Quaregnon (10e) dont les prix médians sont respectivement de 127 500 euros, 132 000 euros et 139 000 euros. Avec un prix médian de 149 250 euros, la commune de Quiévrain occupe la 14e place.

Jurbise dans le top 20 des communes wallonnes les plus chères

Au niveau des communes les plus chères, la région de Mons-Borinage n’est qu’une fois représentée dans le top 20 des communes wallonnes. Ce n’est autre que Jurbise dont le prix médian de 332 500 euros lui permet d’occuper la 17e place des communes dont le prix de l’immobilier est le plus élevé.