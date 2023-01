Quévy : les agriculteurs et producteurs locaux à l’honneur

Fin 2020, en collaboration avec un photographe de l’entité, le collège communal de Quévy décidait de soutenir ses associations et ses indépendants en leur offrant un peu de visibilité supplémentaire via leur parution dans le calendrier communal. Depuis, l’opération se répète, toujours avec la volonté de mettre en avant celles et ceux qui font vivre leur commune. C’est donc assez naturellement que les agriculteurs et producteurs locaux illustreront cette année 2023.