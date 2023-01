Quiévrain : Envahie par les puces de parquet depuis près de 4 mois, Ophélie va enfin recevoir la visite de la Région wallonne

Après près de quatre mois de calvaire, Ophélie va-t-elle enfin pouvoir voir le bout du tunnel ? Envahie par les puces de parquet depuis le mois d’octobre, cette habitante de Quiévrain avait tout tenté pour essayer de trouver une solution afin de se débarrasser de ses colocataires non désirés. Malgré les appels, son propriétaire, lui, ne donnait pas de signe de vie et ne semblait pas se préoccuper du sort d’Ophélie et des autres locataires du bâtiment, situé à la rue de la Frontière. Les différentes démarches entreprises par la jeune femme vont peut-être enfin porter ses fruits. Elle attend en effet la visite de la Région wallonne, ce mardi, pour constater les dégâts.