“Dans cette pochette se trouvait un peu de plus de 27 000 euros, le sexagénaire l’avait trouvée à Colfontaine et souhaitait que la police puisse la restituer à son propriétaire”, indique la zone de police Boraine. “C’est désormais chose faite car nos policiers n’ont pas ménagé leurs efforts pour identifier le propriétaire de cette importante somme d’argent. Ils ont enquêté et parcouru les bases de données dans lesquelles nous répertorions tous les faits qui sont portés à notre connaissance et sont parvenus à relier la pochette à une personne domiciliée à Colfontaine. ”

Tout est bien qui finit bien grâce à l’intervention d’un bon samaritain. De quoi commencer l’année 2023 du bon pied.