Honnelles : En pleine crise de colère, il jette sa mère au sol

Des travaux d’égouttage en face de l’habitation préoccupaient fortement son frère Quentin (prénom d’emprunt) jusqu’à rentrer dans un état de colère certain. L’homme a notamment porté un violent coup de poing à l’arrière du crâne de Julien et a jeté sa mère au sol, lui causant de nombreux hématomes et contusions.

Dans un déni le plus absolu, Quentin se considère toujours aujourd’hui comme la victime. “Le jour des faits, J’étais dans le fauteuil. Mon frère m’a provoqué et m’a donné plusieurs coups. Je n’ai pas voulu porter plainte pour lui éviter les problèmes”.

Lors de ce différend, le prévenu a même proclamé des menaces de mort à l’égard de son propre frère. Quentin semble d’ailleurs un habitué de ce genre de faits puisqu’il a déjà été condamné à 18 mois de prison pour harcèlement et menace au préjudice de sa femme.

Quelques années après ces vives tensions, le prévenu vit toujours avec ses parents. “Ils sont malades, je suis obligé de m’en occuper et heureusement que je suis présent”. Même s’il s’est visiblement rabiboché avec ses aînés c’est loin d’être le cas avec son frère auquel il a dû faire face au tribunal correctionnel de Mons. Quentin risque une peine d’un an de prison ferme.

Sur un véritable nuage, il a confié ne jamais avoir travaillé de sa vie et compte vraisemblablement bien continuer sur cette voie. Il a sollicité au tribunal son acquittement et “rien d’autre”. Jugement le 31 janvier.