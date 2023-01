Les policiers de la zone de police boraine désormais équipés de bodycam

Après une phase test jugée “très concluante”, le collège de police et la direction de la zone de police boraine ont décidé de poursuivre l’aventure et d’investir dans l’acquisition de bodycam. Un outil destiné à “garantir tant la sécurité des policiers que le respect des droits des citoyens” et que la police perçoit donc comme indispensable. En Belgique, de plus en plus de zones de police en sont désormais dotées.