Homicide involontaire à Boussu : un chauffard alcoolisé et sous déchéance du droit de conduire percute un cycliste dans une zone 30

Après une bonne heure, Paul a manifesté à sa compagne son souhait de rentrer chez lui. Mais celle-ci n’était pas du même avis et voulait continuer à profiter de la fête. Une attitude qu’elle risque de regretter toute sa vie. La jeune femme a effectivement tendu les clés de voiture à son compagnon alors qu’il était sous déchéance du droit de conduire. “Il allait mieux et ne titubait plus. Je le croyais responsable”, a-t-elle déclaré.

Sur le chemin du retour, Paul a une nouvelle fois débuté ses actes irresponsables et immatures en brûlant plusieurs feux rouges et en roulant d’une manière extrêmement dangereuse. C’est alors que le drame s’est produit. Arrivé à un carrefour à hauteur de Boussu, il est obligé d’effectuer une manœuvre pour éviter une voiture et a percuté violemment un cycliste.

Sous la vue de quelques témoins, le jeune homme a pris la fuite avec son véhicule après avoir été pris d’un fou rire au volant… Une fois arrêté, Paul s’est emparé des documents de son véhicule avant d’y bouter le feu et de prendre la fuite à travers les champs.

La victime âgée de 23 ans a succombé à ses blessures sur son lit d’hôpital et a laissé derrière lui une famille endeuillée. Le jour de l’accident, Grégoire (prénom d’emprunt) se rendait à la friterie afin de récupérer sa commande avant d’être propulsé par ce chauffard alcoolisé.

Une vitesse de 140 km/h dans une zone 30

Paul semble malheureusement un habitué pour avoir une conduite dangereuse. Lors du drame, après avoir consommé de la Vodka tout au long de la journée, il roulait à une vitesse de 140 km/h dans une zone 30. Quelques mois auparavant, le chauffard avait déjà été condamné pour conduite en état d’ivresse. Il avait par ailleurs été flashé à trois reprises avec des excès de vitesse conséquents entre début juillet et début septembre 2021. Il n’a en outre pas de scrupule à dire qu’il n’a jamais payé les amendes.

Dès son interpellation par les services de police et tout au long de la procédure, Paul a confié être victime d’un trou noir. Le représentant du ministère public de Mons n’y croit pas étant donné que le prévenu a eu l’habileté de mettre le feu à son véhicule et d’accuser auprès des agents de police un autre conducteur. Paul risque une peine ferme de 5 ans de prison ainsi qu’une déchéance du droit de conduire à vie. Quant à sa petite amie, une peine de six mois de prison a été requise. Jugement le 18 janvier.