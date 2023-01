Aucun train ne circulera ce week-end entre Saint-Ghislain et Tournai

Les équipes d’Infrabel mettront à profit ces deux jours de travaux pour procéder au renouvellement de différents composants de la signalisation ferroviaire, notamment des signaux lumineux, afin de passer d’une technologie électromécanique à une technologie totalement électronique. Ce chantier constitue une étape supplémentaire en vue de la mise en service sur ce tronçon du système de sécurité européen “ETCS” à la fin de cette année.

Infrabel prévoit également trois autres week-ends de coupure au 1er semestre 2023 : les 25 et 26 février, 22 et 23 avril et 17 et 18 juin. Des alternatives seront là encore proposées aux voyageurs.