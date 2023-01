Colfontaine : 4 ans de prison ferme pour avoir frappé sa fille et menacé sa femme avec une machette

La nuit du 15 au 16 juin 2022, imbibé d’alcool et sous l’effet des produits stupéfiants, l’homme de la maison était rentré au domicile familial situé à Colfontaine dans un état complètement second. Il avait menacé sa femme avec une machette et frappé sa fille qui s’interposait lors d’une énième dispute entre le couple.