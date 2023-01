Le Service Circulation Routière de la Zone de Police Boraine a d’ailleurs mené 2003 contrôles de véhicules entre le 25/11/22 et le 03/01/23. Au total, 2106 personnes contrôlées dont 1999 ont été soumises au test “alco”.

Au niveau des résultats, 1915 conducteurs ont été testés “Safe”, 23 “Alerte”, 61 “Positif”.

D’autre part, 40 conducteurs, en plus du test “alco”, ont été soumis au test “stup” La Zone de Police Boraine a procédé à 21 interruptions de conduire pour une durée de 3 heures, à 37 interruptions de conduire pour une durée de 6 heures et 64 retraits immédiats du permis de conduire pour 15 jours : 24 pour alcool et 40 pour conduite sous influence de stupéfiants.

Enfin, 10 défauts d’assurance ont été enregistrés lors de cette période. La campagne BOB se terminera le 30 janvier mais cela ne voudra bien entendu pas dire que les contrôles cesseront.