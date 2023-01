Braquage à main armée à Soignies : le préjudice revendu sur le marché de Bruxelles

Pris en flagrant délit, Gary (prénom d’emprunt) ignorait l’origine de ces téléphones mais se doutait que c’était illicite. “Par crainte, je n’ai pas demandé d’où il venait”, a confié le jeune homme. Gary dit avoir été influencé par “les grands du quartier”. On lui donnait fréquemment diverses missions qu’il acceptait au vu de son âge.

Ayant aujourd’hui une vie bien rangée et stable, cet employé de la STIB maintient qu’il n’a participé au braquage mais seulement à la vente.

D’après son avocate, les images de caméra surveillance mettent en évidence les auteurs munis d’une fausse barbe et d’une casquette noire. “Il est donc difficile de reconnaître le visage des agresseurs et donc celui de mon client. De plus, les témoins parlent de personnes âgées de 25 à 35 ans que le prévenu en avait 20 au moment des faits. Ces accusations sont à prendre avec des pincettes. On l’imagine partout sauf dans un magasin de téléphone occupé à braquer”.

Malgré avoir sollicité son acquittement, Gary risque trois ans de prison ferme. Le jugement sera rendu le 17 janvier prochain.