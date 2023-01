Colfontaine : À 18 ans, il percute de face un homme avec lequel il est en conflit

À moitié route, Louis a constaté que le prévenu le suivait en adoptant une conduite dangereuse pour lui-même et pour autrui. De ce fait, la victime est descendue du véhicule. Rapidement, elle a sauvagement été percutée de face par le conducteur avant qu’il ne prenne la fuite. Des témoins ont par ailleurs confirmé la version de Louis.

À seulement 18 ans et jeune conducteur, Bertrand a évoqué avoir pris peur. “Quand il est descendu du véhicule, je pensais qu’il était en possession d’une arme”, a précisé le prévenu. Or, il s’agissait de son téléphone.

Plus de peur que de mal, Louis s’en est sorti avec quelques hématomes et une incapacité de travail d’une semaine. Les faits auraient pu tourner au drame. “J’ai ressenti de la véritable haine de la part du conducteur. Il était déterminé à me tuer”.

Le jeune homme originaire de Colfontaine risque deux ans de prison. Le représentant du ministère public ne s’est pas opposé à une peine de deux ans de prison assortie d’un sursis. Jugement le 3 février.