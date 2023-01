Quaregnon : les travaux de la rue de Monsville mettent la patience des commerçants à l’épreuve

“On peut les comprendre, on sait que la situation n’est pas simple”, souligne Damien Jeunart (PS), bourgmestre. “Nous avions envoyé un courrier à l’ensemble des commerçants afin de les informer de la possibilité de solliciter une indemnisation auprès de la Région wallonne s’ils estiment que les travaux impactent négativement leur activité et leur chiffre d’affaires et nous faisons notre possible pour avancer le plus rapidement possible. Mais nous ne pouvons pas vraiment faire mieux.”

Parmi les griefs formulés par les commerçants, la pose de barrière au niveau de la rue de Monsville. “Ce ne sont pas de petits travaux et je peux vous assurer qu’on cherche des solutions pour qu’ils aient le moins de répercussions possibles, mais on ne peut pas faire de miracle. Les barrières qui ont été installées seront enlevées dès que possible mais pour l’instant, il s’agit d’une question de sécurité. On a communiqué et insisté sur le fait que les commerces restaient tous accessibles."

La commune espère que l’intervention de la SWDE, prévue dans les prochains jours, permettra d’avancer au niveau des impétrants. “On verra alors avec l’auteur de projet s’il est possible de libérer davantage les accès. La rénovation de la voirie en tant que tel pourra alors débuter. C’est un dossier qui bénéficie de fonds Feder, qui doit être bouclé dans des délais impartis et qui implique son lot de désagrément du fait de son importance. Les travaux ne seront pas terminés en deux semaines.”

À terme, c’est en effet tout le quartier de Monsville qui sera transformé. “On en parle depuis au moins 30 ans. C’est un quartier au sein duquel il y avait pas mal de chancres. Il avait besoin d’être assaini et transformé pour être plus accessible et plus convivial. On a déjà bien avancé avec la création de la maison des associations, la construction de nouvelles habitations dont certaines en intérieur d’îlots, et on poursuit nos démarches en poursuivant nos acquisitions.”

Et de poursuivre : “au niveau de la rue du Peuple, on aménage un parking disposant de panneaux photovoltaïques, comme cela se fait à Pairi Daiza. Cela devrait permettre de répondre à une problématique de stationnement et de désengorger les lieux.” Pour rappel, le coût de cette vaste rénovation s’élève à près d’un million d’euros. Du côté de la Wallonie, un coup de pouce de quelque 34 000 euros a été accordé pour soutenir ce projet de rénovation urbaine.