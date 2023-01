Dour Festival : les ventes des tickets aux tarifs préférentiels bientôt lancées avec deux nouveautés

En plus des communes de Honnelles, Hensies, Quiévrain et Dour, les habitants de Boussu pourront désormais profiter de ces prix avantageux. Une nouveauté qui fait suite aux nombreuses demandes de la commune et des habitants de Boussu. “L’année dernière, la commune de Boussu nous avait formulés la demande pour pouvoir faire bénéficier ses habitants de tarifs avantageux. Nous nous sommes alors penchés sur la question et avons décidé de leur octroyer également cet avantage de par la proximité de la commune à celle de Dour”, indique Emerence Crompot, en charge de la vente des tickets du Dour Festival.

Le rayon des nouveautés ne s’arrêtera pas là cette année puisqu’un point de vente physique verra aussi le jour. Il sera situé au sein des locaux de l’asbl Arc, situé au numéro 23 de l’avenue Général Leman. “Certains habitants éprouvaient des difficultés à se procurer leurs tickets sur le site internet du festival. Cela entraînait de nombreuses erreurs d’encodage. Pour en éviter au maximum cette année, nous avons donc décidé d’ouvrir un point de vente physique. Il ouvrira ses portes à la fin janvier”, poursuit Emerence Crompot.

Deux bonnes nouvelles donc pour les amoureux du Dour Festival. Pour rappel, une partie de la line-up 2023 a déjà été révélée. On y retrouve notamment Damso, Orelsan, Lomepal, Lorenzo ou encore Denzel Curry. Le programme actuel est disponible sur le site internet du festival.