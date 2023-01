Un subside de 860 000 euros pour la crèche : “Un projet important pour les Lensois”

Annoncé de longue date mais jamais lancé à proprement parler, le projet crèche de Lens pourrait voir prochainement le jour notamment grâce à un sérieux coup de pouce de la part de la Région Wallonne de 861 000 euros pour la création de 21 places d’accueil. “Il s’agit d’un projet qui voit collaborer la commune avec le CPAS et qui est important pour tous les Lensois, surtout les nouveaux couples qui emménagent à Lens”, nous explique Isabelle Galant, bourgmestre. “Nous n’avons pas encore reçu la confirmation écrite de la Région concernant ces subsides mais dès que ce sera fait, nous pourrons lancer le projet de manière plus officielle. Ces derniers temps, plusieurs accueillantes d’enfants établies sur l’entité ont stoppé leurs activités et donc, il y a un manque réel de places d’accueil sur Lens. Ce d’autant plus avec l’accroissement régulier de la population lensoise observée ces dernières années.”