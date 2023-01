Une nouvelle réunion de concertation prévue entre EpiCURA et le SETca

“La direction estime que les demandes des travailleurs sont impayables au vu de la situation financière de l’institution et non justifiées dans certains services tout en admettant qu’il y a une charge de travail importante”, explique Patrick Salvi, secrétaire régional. “En effet, l’augmentation des coûts de l’énergie et les différentes indexations ont augmenté considérablement les charges mettant à mal les finances de l’institution.”

Des arguments dont le syndicat estime ne pas pouvoir tenir compte. “Le SETCa ne peut se satisfaire de ce constat, les travailleurs ne peuvent être tenus responsables de cette situation et demandent d’être entendus et soutenus par leur direction. Des réponses doivent être apportées rapidement car la situation est devenue intenable sur le terrain. Le constat est celui-là, nous sommes face à un blocage.”

Pour autant, le secrétaire régional estime qu’il y a une ouverture. “Afin d’objectiver la situation de l’ensemble des services, des rencontres seront programmées dès le début de la semaine prochaine entre représentants syndicaux et la direction. La direction doit nous remettre le cadastre de l’emploi ainsi que l’absentéisme service par service et pour l’ensemble des sites. Une analyse sera réalisée tenant compte des besoins et des effectifs actuels.”

Ce travail devra être réalisé pour le vendredi 20 janvier, date à laquelle une nouvelle réunion de négociation sera tenue. “Il est clair que si vendredi prochain aucune solution satisfaisante ne nous est présentée, le SETCa activera son préavis de grève. Deux préalables ont été posés. Nous avons exigé le maintien de deux personnes la nuit et ceci sans déforcer l’équipe en journée, et de ne plus procéder à aucun licenciement !”

De son côté, la direction avait soutenu dans nos colonnes qu’aucun licenciement n’avait été opéré mais que certains contrats n’avaient pas été renouvelés et que certains postes devraient être réadaptés, notamment s’ils avaient vu le jour spécifiquement en période de pandémie. “La situation d’Epicura n’est qu’un exemple dans le secteur de la santé, toujours autant en souffrance. Il manque cruellement de financement pour permettre l’engagement de personnel supplémentaire. Il faut agir rapidement avant qu’il ne soit trop tard car aujourd’hui la seule solution que les Institutions ont trouvée pour faire face à ce manque de moyens pour engager du personnel, c’est de fermer des lits !”

Une solution qui ne peut pas être jugée satisfaisante alors que la question de la santé publique est primordiale.