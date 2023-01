Quiévrain : La journée du 3e âge de retour le 28 janvier sous un autre nom

Après deux années de crise sanitaire, les Quiévrainois de plus de 55 ans vont enfin pouvoir se retrouver. La fête du troisième âge, désormais rebaptisée “journée Part’Âges”, va en effet faire son grand retour ce 28 janvier, permettant aux participants de profiter d’une ambiance musicale et d’un menu concocté par la section hôtellerie-cuisine de l’établissement d’Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Jean Meunier Jemappes-Quiévrain.