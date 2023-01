Les démarches ne sont donc qu’à leurs débuts mais le comité de citoyens pourrait bel et bien voir le jour. Plusieurs démarches sont à suivre pour permettre à ce dernier de prendre place. Il faut, dans un premier temps, trouver des volontaires pour rejoindre son comité. Il faudra ensuite fixer des objectifs et une ligne de conduite qui dictera les actions du comité.

La répartition des tâches sera ensuite primordiale. Pour se faire connaître des autres habitants, des flyers peuvent être créés et distribuer dans les boîtes aux lettres. Un contact avec les élus locaux permettra enfin de peut-être voir des actions concrètes être mises en place.

Les démarches des citoyens et commerçants de la place verte ne sont qu’à leurs balbutiements puisque la recherche des volontaires vient d’être lancée via le célèbre groupe citoyen “ça s’passe à Dour” sur les réseaux sociaux. Plusieurs avis positifs semblent tout de même se dégager. “Qui est d’accord de faire un comité de citoyens autour de la place verte et des commerçants de cette dernière. L’objectif serait de bénéficier d’un sapin de Noël l’an prochain ainsi que d’artisanats”, s’interroge un habitant.

Une idée complétée par d’autres habitants. “Je trouve l’idée d’artisanat intéressante. Pourquoi pas ajouter aux festivités prévues, des concours artistiques et présenter des sapins de Noël recyclés”, ajoute une habitante. “Je suis partant”, répondent d’autres volontaires.

Une idée qui a de quoi séduire donc mais qui devra probablement être creusée dans les semaines et mois à venir.