La commune d’Hensies possède enfin sa salle des fêtes, mise en place dans un lieu chargé d’histoires

Soucieuse du bien-être de ses habitants, la commune d’Hensies tenait à offrir une salle des fêtes à ses habitants. C’est désormais chose faite. “Nous ne possédions pas de salle des fêtes comme les salles Calva d’autres communes par exemple”, souligne Eric Thiébaut, bourgmestre d’Hensies. “Nous tenions vraiment à en offrir une à la population. Nous avons donc racheté la salle à côté de la Taverne de l’Amitié que nous avons également acquise pour proposer plus d’espace. Les lieux sont chargés d’histoires puisqu’ils accueillaient déjà des spectacles de Théâtre en 1899. Nous tenions donc à remettre les lieux dans le patrimoine communal. ”

Sur place, tout le nécessaire est mis à disposition des futurs locataires de la salle. “La salle est composée d’un grand espace d’accueil et d’un podium. De l’autre côté, au sein de l’ancienne Taverne de l’Amitié, se trouvent une cuisine, des sanitaires et des toilettes. Bien que la salle soit déjà accessible, nous devons encore restaurer ces derniers. À terme, un appartement sera également construit à l’étage. Il disposera d’un petit escalier sur le côté des bâtiments pour y pénétrer. Un espace extérieur sera également aménagé et clôturé pour permettre aux enfants de jouer ou faire des réceptions en extérieur en été”, poursuit Eric Thiébaut.

Bien que des aménagements doivent encore être réalisés, la salle est d’ores et déjà disponible à la location pour la modique somme de 250 euros. Les personnes souhaitant disposer des lieux, le temps d’une journée, peuvent prendre contact avec leur administration communale.

La commune ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Des plans ont en effet déjà été réalisés pour la création d’une seconde salle des fêtes. Elle devrait prendre place derrière la maison du peuple, fraîchement rénovée. “Les plans ont été réalisés mais la salle ne devrait pas voir le jour tout de suite”, conclut Eric Thiébaut.