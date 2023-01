Une collecte de dons en faveur des Ukrainiens organisée dans les Hauts-Pays

Pour mener à bien sa mission humanitaire, le Quiévrainois aura besoin du soutien de toute la région. “Richard Bertiau est actuellement à la recherche de couvertures, vestes, pulls, denrées sèches et conserves ainsi que de matériel médical”, indique la commune de Quiévrain. “Différents lieux de collecte sont à disposition des citoyens à Quiévrain, Montignies-sur-Roc, Angre et Dour. Il est également possible de faire un don pour les frais divers liés à l’intendance et au déplacement, sur le compte BE81 0637 5115 7224 avec en communication “Aide à l’Ukraine”. ”

Concrètement, les citoyens désireux de venir en aide aux Ukrainiens pourront soit faire un don sur le compte cité précédemment, soit se rendre dans un des quatre lieux de collecte pour y déposer pulls, vestes, denrées alimentaires et matériel médical. Ces lieux de collecte se trouvent à The Place to Be sur la Grand-Place de Dour, au Partiau situé à la rue du même nom à Angre mais également à la ferme Pype de Montignies-sur-Roc et à la Taverne Hassan de Quiévrain.

Le départ de Richard et de son camion est prévu pour le 5 février prochain. En attendant, ce volontaire au grand cœur espère que les volontaires se montreront encore nombreux malgré la crise.