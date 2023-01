100 000 personnes ont visité SparkOh ! en 2022 : c’est bien, mais moins qu’en 2019

On est encore loin du retour à la fréquentation d’avant-crise mais la situation s’améliore et l’espoir est permis. SparkOh ! vient en effet de communiquer les chiffres de fréquentation pour l’année écoulée. En 2022 ? ce sont donc quelque 100 000 personnes qui ont franchi les portes du parc scientifique. Après deux années qualifiées de morose, compte tenu de la crise sanitaire, la direction y voit un résultat positif et prometteur pour 2023.