Boussu : un contrôle inopiné permet à la zone de police Boraine de faire une belle prise de stupéfiants

Les faits se sont produits à Boussu, rue de Dour vers 16h30 ce mercredi. Interpellés par la façon de conduire d’un automobiliste, des agents de la Brigade Anti-Criminalité ont procédé à un contrôle qui s’est révélé fructueux. “La voiture roulait vite s’est engagée dans un rond-point et a fait un tour complet pour réemprunter la route qu’elle venait de quitter”, a précisé la police. “Nos deux policiers décident alors de procéder au contrôle du véhicule et de ses trois occupants. Approchant du véhicule ils sentent très vite une odeur de marijuana s’en dégager. Le conducteur déclare spontanément ne pas être possession de stupéfiant mais la fouille de la voiture montrera que cela est faux puisque les policiers retrouveront sous son siège, un sac banane contenant : des feuilles, une effriteuse, des pacsons vides et 2 pacsons pleins.”