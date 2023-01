Quiévrain : Les lacunes des élèves du secondaire palliées grâce au plan de cohésion sociale

Depuis septembre dernier, les élèves de secondaire ont pu reprendre le chemin de l’école sans restriction sanitaire. Bien que la crise sanitaire soit désormais derrière eux, certaines lacunes persistent toujours et doivent être palliées au plus vite afin de ne pas perdre le fil de la matière vue en cours. Pour permettre aux élèves en difficulté de reprendre le train en marche, le plan de cohésion sociale de Quiévrain propose des cours de soutien scolaire. Mathématiques, français ou encore langues étrangères peuvent ainsi être abordés plus longuement, en dehors des heures de classe.