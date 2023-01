Les créations d’une trentaine d’artisans réunies au sein du nouveau concept store honnellois : Joli Minot

Après la perte de son emploi, Maria Duée ne s’est pas laissée abattre et à décider de lancer un projet qui lui tient à cœur. “Je travaillais initialement dans les ressources humaines”, indique-t-elle. “Suite à un accident de travail, j’ai dû subir des opérations suite à quoi j’ai perdu mon job. Après cela, je me devais donc de rebondir. J’ai toujours voulu ouvrir mon propre commerce. Dans la situation où j’étais, je n’avais rien à perdre. Je me suis donc lancée en ouvrant mon concept store. ”

Remarquant que les magasins d’articles pour enfants étaient tous partis vers les grandes villes, Maria Duée a voulu proposer à ses clients des articles différents, qu’ils ne trouveraient nulle part ailleurs. “Je voulais également permettre aux Honnellois de venir faire leurs achats au sein même de leur commune. Je me suis alors tournée vers des artisans belges et français que ce soit pour la décoration, les accessoires ou encore les vêtements mis en vente. J’ai souhaité montrer à tout un chacun qu’il y a de très jolies choses qui sont faites pas loin de chez nous, avec une qualité supérieure”, poursuit Maria Duée.

C’est ainsi qu’est né le concept store Joli Minot. Des articles provenant d’une trentaine d’artisans y sont désormais vendus à des prix s’adaptant à tous les budgets. “Quand mes enfants étaient plus jeunes, j’aurais voulu pouvoir me rendre dans un magasin où des articles plus uniques et originaux étaient en vente. Cela n’était malheureusement pas possible dans la région. J’ai donc décidé de pallier ce manque en lançant mon commerce. En plus de proposer des articles uniques, ils sont vendus à des prix très variables pouvant correspondre à tous les portefeuilles”, confie Maria Duée.

Ouvert depuis le 12 janvier dernier, Maria a déjà pu recevoir de nombreux avis positifs qui lui donnent la force de continuer. D’autres projets vont ainsi pouvoir naître dans les prochains mois voire années. “Le premier projet que j’aimerais mettre en place est le lancement de mon e-commerce. Il est primordial tant il me permettra de m’adresser à un public bien plus large. J’aimerais ensuite créer ma propre marque en collaboration avec une graphiste. La mise en place d’événements dédiés aux 0 à 6 ans est également dans mes plans”, conclut Maria Duée.

Pour découvrir les articles de créateurs vendus au sein du concept store Joli Minot, les plus curieux peuvent se rendre sur la page Facebook : Joli Minot Concept Store ou directement au magasin situé à rue Joncrelle à Roisin.