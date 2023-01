Tensions au sein d’EpiCURA : la CNE estime les avancées “insuffisantes”

Les syndicats avaient jugé la première réunion de concertation “décevante” et s’étaient engagés à se remettre autour de la table. C’est chose faite. Ce vendredi, la direction du groupe hospitalier EpiCURA a rencontré la CNE et le SETca afin de leur présenter son plan de relance pour les mois à venir. Un plan nécessaire compte tenu de l’impact des crises successives sur les services et leur bonne organisation.