Le village d'Elouges revit grâce à l'asbl Elou-Joies

“Nous avons lancé l’association Elou-Joies l’année dernière. Notre objectif est de pallier les problèmes qui surviendraient dans le village tout en le dynamisant. Par exemple, lors des fêtes de fin d’année, les citoyens se sont plaints du manque de décoration du sapin de Noël mis en place sur la place du village. Nous avons alors décidé de lancer un atelier de créations de boules de Noël que nous sommes ensuite venus placer sur le sapin de Noël pour le rendre plus attrayant”, confie Théa Lavenne, membre de l’association des Elou-Joies.

En plus d’égayer le quotidien des habitants, divers événements sont organisés tout au long de l’année pour faire revivre le village. “À Pacques, nous avions organisé une grande chasse aux œufs gratuite pour les enfants. Nous avons également mis en place un marché pour les mamans du village. Les retours sont assez positifs depuis la création de l’association”, poursuit Théa Lavenne.

Pour aller encore plus loin dans leur démarche, les Elou-Joies ont lancé un appel à projets à destination des citoyens. Ces derniers peuvent ainsi prendre contact avec l’association pour, peut-être, pouvoir mettre en place leur initiative. “Je me charge de faire le relais entre les citoyens et la commune”, indique Théa Lavenne. “Nous ne pouvons pas mettre en place toutes les initiatives, faute de moyens. Je me charge donc de faire le tri pour ensuite soumettre les projets à la commune. Nous avons la chance d’avoir des élus ouverts et réactifs nous permettant de régulièrement mettre nos projets en place. Suite à l’appel à projets que nous avons lancé, nous avons reçu pas mal de demandes pour la mise en place d’une activité intergénérationnelle. Elle devrait donc voir le jour dans le courant de l’année. ”

Entre-temps, les citoyens faisant face à un problème ou souhaitant mettre en place un projet au sein du village peuvent contacter Théa Lavenne via les réseaux sociaux ou par mail à l’adresse : thealavenne@outlook.com. Elle se chargera de collecter les demandes et mettre en place les activités lorsque cela est possible.