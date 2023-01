Budget 2023 de Quiévrain : le PS inquiet de l’avenir financier de la commune

“Le budget 2023 est une nouvelle fois le reflet de la politique austère menée par la majorité”, indique Jean-Pierre Landrain, chef de file de l’opposition PS. “Le premier montant qui marque est le boni au résultat global qui fond comme neige au soleil. Stabilisé entre 2 et 3 millions d’euros jusqu’en 2019, il n’est aujourd’hui plus que de 400 000 euros. Plutôt que de se lamenter sur les dotations qui augmentent, la commune devrait se recentrer sur ses missions de base à savoir : améliorer la qualité de vie des citoyens et veiller à leur sécurité. ”

Bien que la commune soit fortement impactée par l’augmentation des coûts de l’énergie, les citoyens le sont également. Le PS de Quiévrain regrette d’ailleurs qu’aucune mesure d’aide aux citoyens ne soit prévue dans ce budget. “Comme d’habitude, le budget de Quiévrain est un copier-coller d’année en année. Nous nous attendions tout de même à voir des mesures d’aide aux citoyens inscrites dans ce budget mais il n’en est rien. Bien que les temps soient difficiles, la majorité se doit de faire des choix”, poursuit Jean-Pierre Landrain.

Des propos qui ont eu le don de faire réagir l’échevin des Finances. “Nous devons avant tout faire fonctionner la commune. Lorsque l’on retire les frais de fonctionnement, il ne reste plus grand-chose pour les citoyens. Malgré tout, nous allons tout de même investir 7 millions d’euros dans des rénovations, dans les écoles, etc. Beaucoup de choses sont inscrites dans ce budget. Nous espérons qu’elles pourront toute être réalisées pour le bonheur de nos citoyens”, répond Pierre Tromont avant d’ajouter. “Il faut également souligner que les taxes n’augmentent pas en 2023. ”

Une augmentation de taxe qui n’a effectivement pas lieu en 2023 mais quid de l’année suivante ? “Les taxes sont déjà élevées à Quiévrain et personne ne peut assurer qu’elles n’augmenteront pas après 2023. La minorité n’a pas à trouver des solutions à la place du collège. Il y a cependant souvent moyen d’atténuer les choses. La majorité aurait dû faire des choix en faveur de ses citoyens”, conclut Jean-Pierre Landrain.

Les deux groupes d’opposition ont finalement décidé de s’abstenir lors du vote du budget et craignent désormais un avenir financier délicat à Quiévrain.