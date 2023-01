La dixième édition du Summer Music Festival se prépare à Boussu : “On va annoncer de gros noms !”

“On a pu constater l’an dernier que le nouveau site plaisait au public, peut-être aussi un peu grâce à l’aspect nostalgique auprès des amateurs du Dour Festival”, souligne Richard Vanderhaegen, organisateur. “C’était une première expérience, l’an dernier. On a pu identifier des pistes d’amélioration. On a envie de mettre le paquet pour les 10 ans. Ça passe par des changements et nouveautés, notamment au niveau des scènes, mais pas seulement.”

Les organisateurs entendent en effet proposer une expérience complète qui ne se limitera pas à la découverte musicale. “On veut vraiment que les festivaliers s’amusent, passent du bon temps tout au long du festival. Pour ce faire, on va proposer un panel d’activités, notamment grâce à des partenaires. Il y a aura des espaces détentes, des dégustations, des activités sportives ou associatives,… On mise toujours sur une programmation forte et éclectique, mais on est persuadés que cela ne fait pas tout !”

Côté programmation, justement, le suspense reste entier. “On compte bien créer l’impatience en allant crescendo dans nos annonces. Les têtes d’affiche du jeudi et du dimanche sont déjà signées. On peut promettre que c’est du lourd et qu’on pourra compter sur de gros noms, notamment au niveau de l’affiche rap/urbaine.” L’expérience est désormais solide mais la famille Vanderhaegen ne souhaite pas pour autant se reposer sur ses acquis.

“Quand on est dans l’évènementiel, on sait à quoi point le public se lasse vite. Il faut donc toujours se renouveler, innover, évoluer. C’est un perpétuel recommencement, au risque de ne pas tenir sur la durée. ” Quelques projets sont donc déjà dans les cartons pour les années à venir. “On envisagera l’ouverture d’un camping ou encore la multiplication des scènes. Toutes les idées méritent d’être étudiées. Pour le reste, le secret, c’est la rigueur et l’envie de bien faire !”

Il y a dix ans, les organisateurs n’auraient pas imaginé en être là aujourd’hui. “Lorsque l’on s’est lancé, on avait pour nous la naïveté de la jeunesse. On avait la vingtaine et l’envie de créer quelque chose. Tout est parti d’un délire avec mon frère. Mais on a vu que ça marchait, et que d’année en année, on attirait plus de monde, venu d’un peu partout. On a décidé de faire les choses bien, de se professionnaliser. On ne s’attendait pas à ce que ça prenne autant d’ampleur mais aujourd’hui, malgré les difficultés à s’imposer dans le paysage des festivals belges, on est un événement reconnu. ”

L’édition 2023 ne devrait pas venir démentir cette affirmation.