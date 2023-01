Quaregnon : le cabaret borain va faire salle comble

Pour rappel, ce dernier avait permis aux enfants de troisième et quatrième années primaires des écoles de Quaregnon de participer à divers ateliers de traduction de recettes culinaires en borain. Des recettes illustrées grâce à l’aide de Gwenaëlle Doumont et désormais regroupées dans un livre. “Les comédiens veulent vraiment garder la surprise du spectacle donc il est difficile d’en dire plus mais on s’inscrit vraiment dans une ambiance cabaret”, explique Tatiana Dessilly, responsable de la communication pour la Maison Culturelle.

El Fièt’ival sera joué à guichets fermés à Quaregnon. ©D.R.

“Quant au livre, il est désormais disponible à la vente au prix de 10 euros. Les enfants seront présents puisqu’une exposition est organisée en parallèle du spectacle. C’est vraiment un projet complet qui mêle art, théâtre et musique.” De Henri Tournelle à Géo Nazé, des acteurs, musiciens et conteurs traverseront en effet les plus grands succès qui ont fait la gloire culturelle de Quaregnon dans le passé.

Pour la Maison Culturelle, il s’agit d’une grande première. “Il est trop tôt pour savoir si l’expérience sera renouvelée mais on se réjouit en tout cas du succès de l’événement. ” Malgré une date supplémentaire, tous les tickets ont trouvé preneur en quelques jours. Preuve que s’il est de moins en moins utilisé, le borain séduit toujours.