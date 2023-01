Honnelles : Le conseil communal des enfants en visite à l’Étoile de Bonté de Quaregnon

Après avoir récolté des dons, le conseil communal des enfants de Honnelles s’est rendu au refuge de l’Étoile de Bonté de Quaregnon pour les déposer. Ils ont ensuite pu découvrir toute l’implication des bénévoles présents sur place. “Suite à la récolte de dons réalisée par les enfants du CCE, ceux-ci ont été rendre visite aux compagnons à quatre pattes pris en charge au sein de l’ASBL Étoile de Bonté”, indique la commune de Honnelles avant de poursuivre.

“Durant cette après-midi, les enfants ont eu la chance d’être accompagnés par quelques bénévoles très investies, notamment Sandra et Rosa. Les enfants ont pu découvrir toute l’implication des humains en faveur des animaux, pour leur venir en aide, les protéger, les secourir parfois, et surtout en prendre soin en attendant qu’ils puissent rencontrer une famille qui prendra soin d’eux. Parce qu’aller à la rencontre des bénévoles, c’est aussi comprendre leurs difficultés, leur amour des animaux et surtout, leur énergie inépuisable. ”

Une aide d’autant plus importante en ces temps de crise énergétique. Pour rappel, le refuge était une fois de plus en difficulté dès la fin d’année dernière. Les lieux étaient en effet saturés et les frais fixes devaient être assumés seul. “Suite au premier confinement, une vague d’adoptions a eu lieu mais cela n’a pas tant profité aux refuges qu’aux éleveurs, puisque nous connaissions des conditions d’accès difficiles. Les exigences sanitaires étaient tellement strictes que l’activité générale en a pâti, alors que tous nos coûts étaient maintenus puisque le refuge doit être entretenu et les animaux soignés, quoi qu’il arrive. Au surplus, les voyages étant compliqués ou impossibles, les Belges sont restés au pays et notre service de pension a également été délaissé”, avaient déclaré les bénévoles avant de conclure.

“Le refuge a connu plusieurs périodes de saturation au fil de l’an ainsi qu’en 2021, ce qui n’était jamais arrivé dans notre histoire, en raison de la crise économique et financière actuelle mais aussi du désamour ou la résignation consécutifs aux achats compulsifs de la période covid. La vie ayant repris son court, certains animaux sont devenus trop encombrants ou impossibles à assumer financièrement en raison de la hausse des coûts de chaque ménage, voir un mixte de ces deux faits et nous en sommes encore les victimes.”