Un huissier de justice tabassé dans le cadre de sa fonction à Colfontaine

Outré par cette attitude, Killian, le père est sorti de ses gonds. “Je souhaitais qu’ils sortent rapidement de chez moi et c’est ce qu’ils ont fait”, a précisé le prévenu.

Mais une fois à l’extérieur, le père de famille a violemment frappé l’huissier de justice au niveau du bras avant de s’en prendre à la victime la plus vulnérable tout en proférant des menaces de mort. Elle a notamment été saisie par la nuque et poussée contre leur véhicule. Une fois à bord de la voiture pour déguerpir le plus rapidement possible, Killian jetait des graviers en leur direction. “Il y a eu un énervement de ma part mais aucun échange de coups. Je ne suis même pas sorti à l’extérieur”, a précisé Kilian.

À la suite de cette altercation, l’huissier s’est de ce pas rendu auprès de son médecin dans le but de consulter ses hématomes ainsi qu’au commissariat pour déposer plainte. Ce dossier présente sans nul doute des contradictions entre les deux parties et le conseil de l’huissier ne s’est pas empêché de le pointer du doigt.

”La victime a fait une réflexion anodine sur la famille. Les deux individus n’ont pas compris les conséquences qui s’en sont suivies”, a-t-on évoqué du côté de la défense. “Les victimes auraient donc inventé une histoire abracadabrante d’après le prévenu. Les huissiers de justice font de plus en plus face dans le cadre de leur fonction a des violences et des agressions. Ce dossier en est encore malheureusement la preuve”.

Malgré sa tête d’ange, Killian semble ne pas apprécier l’autorité. Il a d’ailleurs été condamné à plusieurs reprises pour des faits d’outrage à l’égard de policiers. Il risque une peine d’un an de prison. Jugement le 24 février.