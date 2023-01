Mouvement de grève à EpiCURA : un protocole d’accord finalement signé

“Le protocole s’inscrit dans la suite de la présentation au CE du plan de gestion par la direction visant au retour à l’équilibre financier en 2023”, indique EpiCURA. “Le plan de gestion prévoit des mesures d’accroissement de recettes et de réduction des dépenses dans tous les domaines d’activité pour un montant total de 6 millions d’euros. Suite aux quatre réunions de travail, consécutives à la concertation sociale du 11 janvier, la direction et les représentants des travailleurs se sont accordés sur plusieurs points repris dans un protocole d’accord. ”

Concrètement, ce protocole assure qu’aucun licenciement ne sera opéré dans le cadre de ce plan de gestion. “La direction s’engage également à répondre aux besoins immédiats du terrain en proposant, d’ici le 15 février, des prolongations de contrat ou des augmentations du temps de travail, pour un volume de 15 ETP dans les unités de soins en difficulté. La direction s’engage également à doter les équipes mobiles à hauteur des ETP cibles, le plus tôt possible et d’utiliser les ressources de ces équipes aux seules activités autorisées. Enfin, la politique de recrutement du personnel infirmier sous forme de CDI sera poursuivie”, poursuit EpiCURA.

Pour mener à bien toutes ces promesses, un premier groupe de travail sera mis en place. Il se chargera d’optimiser les horaires des unités de soins. Il veillera également à s’assurer d’une meilleure gestion et répartition des congés. Un second groupe de travail se chargera de définir une politique de prévention de l’absentéisme. Enfin, des ajustements des activités seront effectués en fonction du personnel disponible.

“L’ensemble de ces mesures vise à garantir la permanence de deux soignants la nuit, 7jours/7, dans les unités de gériatrie, médecine et revalidation. Deux soignants seront également présents 4 nuits par semaine dans les unités de chirurgie. À noter que les effectifs cibles seront redéfinis en cas de modification de la configuration de l’unité ou de changement des sources de financement”, explique EpiCURA.

Les autres départements seront budgétés à hauteur de 805 ETP payés. Un groupe paritaire travaillera à identifier des économies additionnelles dans les frais généraux ou sources de financement supplémentaires afin d’atteindre l’objectif de 811 ETP pour la fin mars.

De leur côté, les syndicats s’engagent à ne plus faire grève jusqu’au premier février et à s’investir dans les groupes de travail.