Le ministre Nollet et le député Disabato (Ecolo) de visite à la ferme Gossuin de Petit-Dour (Vidéos)

Bien que le secteur de l’agriculture ait connu des difficultés ces dernières années, il n’en reste pas moins primordial pour l’avenir. Avec plus de quatre générations d’ancienneté, la ferme Gossuin faisait office d’endroit idéal pour en apprendre plus sur le métier et sur les attentes des agriculteurs.

“J’ai repris la ferme en 1992, depuis, je vends toute ma production sur place”, indique Yves, propriétaire de la ferme. “Je ne travaille pas en bio mais toute ma production est produite naturellement. Je possède environ 120 bêtes et 70 hectares de terrain. ” Malgré la crise actuelle, Yves n’a pas souhaité augmenter ses tarifs. Il collabore également avec des fermes voisines pour proposer un maximum d’articles locaux à ses clients.

“Tout le monde doit se serrer la ceinture en ces temps de crise. J’ai donc décidé de ne pas augmenter mes prix pour faire des efforts comme l’ensemble de la population. J’essaye au maximum de travailler avec des producteurs de la région pour proposer davantage de produits. Je fabrique, par exemple, mon beurre, que j’échange contre de la glace à une fermière du nord de la France. C’est en quelque sorte un échange de bons procédés”, poursuit Yves.

En plus de toutes ces astuces entre agriculteurs, le ministre et le député Ecolo ont pu visiter les différentes installations d’Yves et sa compagne. Ils ont également pu en savoir plus sur les attentes de terrain. “Je pense que l’avenir est dans l’agriculture. Il faut simplement faire confiance aux jeunes et rester dans des exploitations à taille humaine. Il faut arrêter les grandes exploitations et les grands investisseurs comme Colruyt”, clame Yves.

Des enseignements dont pourront se servir les élus politiques dans leurs futures décisions. “En tant que responsable politique, il est important de venir discuter avec les citoyens, les entrepreneurs, les agriculteurs, etc pour se rendre compte des difficultés qu’ils vivent au jour le jour”, confie Jean-Marc Nollet, co-président d’Ecolo. “Comme responsable écologiste, être en contact avec les gens de la terre, qui nourrissent et qui développent des projets est primordial. Nous avons vu qu’il développe un projet permettant aux gens du coin de venir se fournir en légumes, en fruits, en pommes de terre, etc. Il faut peut-être se dire que c’est vers ce modèle-là qu’il faut retourner. Je ne suis pas là pour prôner un retour dans le passé mais bien pour soutenir la proximité, la culture raisonnée, les petites installations agricoles et familiales. Elles risquent de disparaître si nous ne nous mobilisons pas. ”

En se rendant compte des réalités de terrain, le ministre pourra ensuite en parler en connaissance de cause. “Avec ces visites, je pourrai également vérifier que les normes actuelles ne soient pas des obstacles pour les personnes qui font le choix d’aller vers une agriculture beaucoup plus respectueuse de l’environnement. Nous avons bien entendu qu’il y avait parfois des frictions avec les différents systèmes de contrôle. Nous devons donc également penser à ne pas contrôler ces fermes familiales de la même manière que des grosses entreprises”, conclut Jean-Marc Nollet.

De son côté Manu Disabato, souligne l’agriculture raisonnée de la ferme que ce couple d’agriculteurs et l’avenir qui se profile dans le secteur. “Après cette visite, nous voyons bien que le secteur a de l’avenir. Comme le disent les agriculteurs, il y a moyen de redévelopper une agriculture à taille humaine. Nous devons tendre vers cela pour réduire les intermédiaires. Il est important de redonner de l’importance à notre alimentation en le rendant accessible à tout le monde”, explique Manu Disabato.

Plusieurs mesures sont déjà envisagées par le député wallon. “Nous proposons notamment de diminuer la TVA à 6 % sur les fruits et légumes. Tous les produits qui viennent de la ferme devraient pouvoir bénéficier d’un meilleur prix et garantir une meilleure rentabilité aux producteurs. Nous voulons également lutter contre le rachat de terres par des investisseurs pour les donner aux jeunes agriculteurs. Nous ne voulons plus que les terres soient des objets de spéculation”, conclut Manu Disabato.