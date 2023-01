En 2021-2022, pas moins de 5,3 % des conducteurs étaient sous influence de l’alcool et 3,2 % sous influence de stupéfiants. Cette année, entre 2022 et 2023, seuls 3,4 % des conducteurs étaient sous influence d’alcool et 2,4 % des conducteurs sous influence de stupéfiants. “Quelques pourcents, diront certains, qui peuvent sembler dérisoires mais qui pourraient être à l’origine de terribles drames de la route”, indique la zone de police Boraine.

En ce qui concerne les défauts d’assurance et les immobilisations, les chiffres sont en baisse. Cela est certainement lié à une présence régulière sur le terrain de la part de la zone de police, et ce depuis de très nombreuses années. “Un conducteur averti en valant deux, clap de fin pour Bob ne veut bien entendu pas dire fin des contrôles sur le territoire de la Zone de Police Boraine… Car que ce soit pendant ou en dehors de la campagne BOB notre Service Circulation Routière lutte toute l’année contre les conduites sous influence”, poursuit la zone de police Boraine.

En ce qui concerne les chiffres en eux-mêmes, plus de conducteurs ont été contrôlés en 2022-2023. La zone de police passe ainsi de 2 337 véhicules et 2 578 personnes contrôlés en 2021-2022 à 3 198 véhicules et 3 380 personnes en 2022-2023. Malgré cette augmentation de personnes contrôlées, moins de conducteurs étaient sous influence de l’alcool, passant de 119 à 109. En termes de personnes sous influence de stupéfiants, le nombre passe de 73 à 77 présentant une augmentation en termes de chiffres mais une diminution en termes de taux de personnes contrôlées/personnes sous influence.

Des résultats encourageant donc qui devront se confirmer dans les mois et années à venir.