La chatterie Mumu Babys Coon de Dour comptera bientôt quatre champions du monde

Si tout se passe bien, deux des femelles de la chatterie Mumu Babys Coon devraient donc devenir championnes du monde en avril prochain à Fröndenberg en Allemagne. “Il ne leur manque que trois points pour obtenir ce nouveau titre”, confie Muriel Morin, propriétaire de 16 Maine Coon. “Les points s’obtiennent en participant à diverses expositions en Belgique, France et un peu partout dans le monde. Il faut alors en accumuler le plus possible pour gravir les échelons jusqu’au titre de champion du monde. ”

Bien que les concours semblent simples pour les Maine Coon de Muriel Morin et de son mari Mike Bry, c’est pourtant loin d’être le cas. “Le nombre de participants aux concours varie en fonction de la place de l’établissement d’accueil. En moyenne, 500 chats venant du monde entier y sont présents. La concurrence est donc rude”, poursuit Muriel Morin. “Pour pouvoir participer, il faut faire partie d’un club félin. On peut alors se rendre sur internet pour s’inscrire aux diverses compétitions du monde entier. Il faut tout de même se montrer réaliste, tous les chats ne peuvent pas participer. Il faut d’abord voir auprès de spécialistes si les félins ont une chance ou non de performer avant d’aller plus loin. ”

Même si le potentiel est là, un travail de longue haleine est indispensable pour parvenir à obtenir de prestigieux titres comme les quatre que comptabilisera bientôt Muriel, Mike et leurs chats. “Le toilettage de nos chats est souvent mis en valeur lors de concours. Pour obtenir un tel résultat, nous consacrons entre une 1h – 1h30 avant chaque concours pour préparer nos chats. En plus de cela, un travail quotidien doit être fourni pour éviter les nœuds et toute autre imperfection”, explique Muriel Morin. “Les chats sont ensuite jugés suivant les différents critères de beauté du Maine Coon. Leur gabarit et leur caractère entrent également en ligne de compte. ”

Si tout se passe bien, Shana et Soraya seront donc sacrées championnes du monde en avril prochain en Allemagne. Muriel et Mike ne comptent pas s’arrêter-là. “Pour 2023, nous avons décidé de réinscrire Radja, notre premier champion du monde. Nous allons également inscrire son fils, Tyson, pour la première fois”.

Muriel et Mike se rendront également au mois de septembre/octobre à Dour qui accueillera son premier concours mondial de chats lors de la semaine du bien-être animal. “Nous tenons à remercier le bourgmestre, Carlo Di Antonio, et l’échevin du Bien-Être animal, Sammy Van Hoorde pour l’organisation de ce futur événement. Il devrait rassembler de nombreux candidats grâce à sa portée mondiale. Je tiens également à remercier les éleveurs qui nous avaient vendu les chats. Sans eux, nous n’aurions pas pu obtenir tous ces titres”, conclut Muriel Morin.