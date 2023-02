Les morceaux de David Bowie à l’honneur lors d’un concert-conférence au Canal 10 d’Hautrage

Lancé un peu avant la crise sanitaire, le groupe “The Diamond Dogs” aura l’occasion de refaire vivre David Bowie à travers leur interprétation de son album “The rise and the fall of Ziggy Stardust and the spiders from mars”. “Le groupe est né un peu avant la crise sanitaire. Nous basons notre répertoire sur des reprises de morceaux de David Bowie”, indique Vincent Loiseau, batteur du groupe. “Depuis la fin de la crise, nous avons l’opportunité de nous produire à divers endroits à travers la Belgique. Nous aurons notamment la chance de nous produire le 10 mars prochain au Canal 10 d’Hautrage. ”

Pour l’occasion, un concert-conférence sera organisé. Laurent Rieppi, présentateur radio de Classic 21 viendra en dire plus sur David Bowie pour l’occasion. Les Diamond Dogs se chargeront quant à eux de reprendre, dans l’ordre, l’intégralité de l’album “The rise and the fall of Ziggy Stardust and the spiders from mars” avant de jouer également d’autres morceaux de l’artiste.

“Lorsque l’on consacre son répertoire à des reprises de David Bowie, on se doit naturellement d’apprécier l’artiste”, confie Vincent Loiseau. “De mon côté, je suis vraiment fan de l’artiste, tout comme notre bassiste et chanteur. Sur base de cela, nous avions essayé de trouver d’autres musiciens pour compléter le groupe. Finalement, nous sommes six dans le groupe. Il est composé de deux guitaristes, un claviériste, un bassiste, un batteur et le chanteur. Forcément nous aimons tous David Bowie. ”

Tous ces amateurs voire fans de David Bowie ont pu se rencontrer grâce à pas mal de bouche-à-oreille. Ils ont ensuite pu se rencontrer pour former leur groupe, The Diamond Dogs. “Nous nous sommes d’abord rencontrés pour discuter et établir un choix de morceaux qui plaisait à tous. Sur base de ces rencontres, le groupe s’est formé”, poursuit Vincent Loiseau avant de conclure.

“Le répertoire de Bowie est assez populaire mais également très pointu dans certains albums. Ce n’est donc pas toujours évident de s’y conformer. C’est tout de même très enrichissant pour nous. David Bowie est un artiste immense, tellement créatif, que ça devient intéressant de jouer et reprendre ses morceaux. ”

Pour pouvoir admirer tout ce travail et revivre aux sons de David Bowie, il est possible de se procurer des places pour le concert-conférence de ce vendredi 10 mars. La moitié des places ont déjà été vendues, les personnes intéressées sont donc invitées à ne pas tarder avant de réserver leur place. Le groupe se produira également le 17 février au Spirit of 66 et le 8 avril au Zik-Zak à Ittre.