L’ensemble des villages honnellois possède un thé à son effigie

“La Commune de Honnelles remercie Sophie Lerson des “Thélices de Sophie” pour son implication dans le projet. Depuis trois ans maintenant, elle partage son savoir sur les thés et y insuffle une nouvelle énergie grâce aux échanges avec les citoyens impliqués dans le projet. Chaque année, deux nouvelles pépites sont créées, pour le plus grand bonheur des amateurs de thé de la région et alentours”, indique la commune des Honnelles.

Au total, les 10 villages honnellois ont donc eu droit à leur thé grâce aux Thélices de Sophie. Leur conception n’était pas le fruit du hasard puisque les produits utilisés avaient un lien avec l’étymologie du nom du village concerné ou encore un lien avec son passé ou avec des lieux qui en font leur réputation.

Marchipont étant une étape renommée pour des centaines de marcheurs de Saint-Jacques-de-Compostelle, la boîte de thé du village était, par exemple, ornée d’une coquille Saint-Jacques. Le parcours de Saint-Jacques de Compostelle se trouvant en Espagne, pays de la sangria, des saveurs d’orange, cannelle et fraise étaient également ajoutées dans le thé de Marchipont. Le pont du village a également inspiré les saveurs de mûre, sureau et houblon.

Du côté d’Athis, les céréales traitées dans les moulins du village étaient à l’honneur au travers des saveurs de pop-corn. Bref une belle et succulente collaboration vient de prendre fin dans les Honnelles.